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Giriş Tarihi: 28.12.2022

Sivas’ta iki ihtimal

Sivas’ta iki ihtimal
Muslera'ya kavuşan Galatasaray, İstanbulspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş ve cezalı duruma düşen Lucas Torreira'yı kaybetti. İcardi de Sivas deplasmanında olmayacak. Sivasspor kadrosunu henüz belirlemeyen teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim ve Kerem dışında ilk 11'de tercih edeceği 3. yerli isim konusunda kararsızlık yaşıyor. A planında sol beke Kazımcan yerine Emre Taşdemir düşünülürken, orta sahada Midtsjö- Oliveira ikilisinin birlikteliği yer alıyor. Diğer olasılık ise sol bekte Van Aanholt'un forma giymesi ve ortada 3. Türk olarak Berkan'ın geçmesi... İstanbulspor'a 2 gol atan Gomis yine ileri uçta görev yapacak.

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Sivas’ta iki ihtimal
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