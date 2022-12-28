Sivas’ta iki ihtimal

Muslera'ya kavuşan Galatasaray, İstanbulspor maçında sakatlanan Kazımcan Karataş ve cezalı duruma düşen Lucas Torreira'yı kaybetti. İcardi de Sivas deplasmanında olmayacak. Sivasspor kadrosunu henüz belirlemeyen teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim ve Kerem dışında ilk 11'de tercih edeceği 3. yerli isim konusunda kararsızlık yaşıyor. A planında solbeke Kazımcan yerineEmre Taşdemir düşünülürken,orta sahada Midtsjö-Oliveira ikilisinin birlikteliğiyer alıyor. Diğer olasılık ise sol bekte Van Aanholt'un forma giymesi ve ortada 3. Türk olarak Berkan'ın geçmesi... İstanbulspor'a 2 gol atan Gomisyine ileri uçta görev yapacak.