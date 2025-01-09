Skriniar’da karar haftası

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Milan Skriniar'da düğüm kısa süre içinde çözülecek. Forma şansı bulamadığı Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Slovak stoper, teklifleri değerlendiriyor.Ayrıca Galatasaray'ın, Skriniar'la ilgilenen kulüpler arasında en ısrarcı takım olduğuna, Serie A ve Premier Lig'den de talipleri bulunduğuna dikkat çekildi.