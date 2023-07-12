Socar’dan G.Saray’a 431 milyon TL!

alatasaray, Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu iş birliğinin, 2023-24 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık sponsorluk, reklam ve tanıtım haklarını içerdiği açıklandı. Enerji sponsoruG.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Bu iş birliğinin iki kardeş ülke başta olmak üzere her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi. SOCAR'ın, Cimbom'atoplamda 15 milyon Euro (431 milyon TL) + KDV ödeme yapacağı KAP'a bildirildi.