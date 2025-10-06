Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Şok! Singo 4 hafta yok!
Giriş Tarihi: 6.10.2025

G.Saray, Fildişili yıldızın sakatlığı ile sarsıldı. Singo, Süper Lig’de Başakşehir ile Bodo-Glimt maçlarında forma giyemeyecek

Derbide bir pozisyonda topa yetişmek için attığı depar sonrasında sakatlanan ve bir süre dayansa da maça devam edemeyen Singo'dan G.Saray'a kötü haber geldi. Fildişili oyuncunun dün MR'ı çekilirken sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Milli Takım yetkilileri ile iletişime geçilirken oyuncunun affı istendi ve tedavi süreci hemen başladı. 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu milli maçlar için verilen aranın ardından Süper Lig'deki Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo- Glimt karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
