Şok! Singo 4 hafta yok!

Derbide bir pozisyonda topa yetişmek için attığı depar sonrasında sakatlanan ve bir süre dayansa da maça devam edemeyen Singo'dan G.Saray'a kötü haber geldi. Fildişili oyuncunun dün MR'ı çekilirken sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Milli Takım yetkilileri ile iletişime geçilirken oyuncunun affı istendi ve tedavi süreci hemen başladı.
24 yaşındaki sağ bek oyuncusu milli maçlar için verilen aranın ardından Süper Lig'deki Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo- Glimt karşılaşmalarında forma giyemeyecek.