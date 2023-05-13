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Giriş Tarihi: 13.5.2023

Sol bekte büyük yarış!

Sol bekte büyük yarış!
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray ve zirve iddiasını sürdüren Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Sol bek için girişimlerini sürdüren İstanbul'un iki devinin, aynı futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi. Alman basınından Kicker'ın aktardığı habere göre; Augsburg'da forma giyen Iago Amaral Borduchi'ye Galatasaray ve Beşiktaş talip oldu. Sözleşmesi 2024 Haziran ayında bitecek olan Brezilyalı oyuncunun da Alman ekibinden ayrılmak istediği hatırlatıldı. Bu sezon Almanya'da toplam 24 maçta forma giyen Iago 2 asist üretti.

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Sol bekte büyük yarış!
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