Sol bekte büyük yarış!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray ve zirve iddiasını sürdüren Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Sol bek için girişimlerini sürdüren İstanbul'un iki devinin, aynı futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.Sözleşmesi 2024 Haziran ayında bitecek olan Brezilyalı oyuncunun da Alman ekibinden ayrılmak istediği hatırlatıldı. Bu sezon Almanya'da toplam 24 maçta forma giyen Iago 2 asist üretti.