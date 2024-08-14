Solda Cuyper operasyonu

Spartak Moskova'yı reddeden Derrick Köhn, şimdilik Galatasaray'da kaldı ancak teknik heyet, sol bek bölgesine takviye yapmaya karar verdi.Belçika ekibinde geçen sezon 20 gollük skor katkısı sağlayan 23 yaşındaki solak oyuncu, bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine girmişti. Maxim De Cuyper'in mali şartlarını araştıran Galatasaray cephesi, çift haneli bonservis beklentisinde olan Club Brugge'den indirime gitmesini bekleyecek.2000 doğumlu joker oyuncuya yeni transfer Jelert gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.