Solda Cuyper operasyonu

Spartak Moskova'yı reddeden Derrick Köhn, şimdilik Galatasaray'da kaldı ancak teknik heyet, sol bek bölgesine takviye yapmaya karar verdi. Aston Villa'dan Digne için girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, olumsuz sonuç alması üzerine rotayı Belçika'ya kırdı. Gündemdeki isim ise Club Brugge'den Maxim de Cuyper...
Belçika ekibinde geçen sezon 20 gollük skor katkısı sağlayan 23 yaşındaki solak oyuncu, bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine girmişti. Maxim De Cuyper'in mali şartlarını araştıran Galatasaray cephesi, çift haneli bonservis beklentisinde olan Club Brugge'den indirime gitmesini bekleyecek. Belçika Milli Takımı ile EURO 2024'te boy gösteren De Cuyper, sol bek dışında sağ bek, orta sahanın solu ve sol açıkta görev yapabiliyor.
2000 doğumlu joker oyuncuya yeni transfer Jelert gibi geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.