Solda rekabet kızıştı!

Galatasaray'ın son 3 resmi maçında sol bekte 3 farklı isim görev yaptı.Kayserispor maçı öncesinde Adekugbe ve Kazımcan arasında kıyasıya bir forma rekabeti yaşanıyor. Yabancı sınırından dolayı sol bekte Leo Dubois'in şansı azaldı.