Solda rekabet kızıştı!

Galatasaray'ın son 3 resmi maçında sol bekte 3 farklı isim görev yaptı. Ligdeki Konya deplasmanında LeoDubois, Adana Demirspor maçındaSam Adekugbe, Türkiye Kupası'ndaBaşakşehir karşısında KazımcanKarataş savunmanın solunda oynadı. Kayserispor maçı öncesinde Adekugbe ve Kazımcan arasında kıyasıya bir forma rekabeti yaşanıyor. Yabancı sınırından dolayı sol bekte Leo Dubois'in şansı azaldı. Teknik direktör OkanBuruk, hafta içinde antrenmanlarda sergileyecekleriperformansa göre Adekugbe-Kazımcan arasında tercihini yapacak.