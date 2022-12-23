Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Solda son çare Fode Ballo-Toure
Giriş Tarihi: 23.12.2022

Solda son çare Fode Ballo-Toure

Solda son çare Fode Ballo-Toure
ARA transfer döneminde Van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, sol bek arayışlarını sürdürüyor. Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve bonservisi Club Brugge'de olan Maxim De Cuyper'den olumlu sonuç alamayan sarı-kırmızılılar sezon başında ilgilendiği Fode Ballo- Toure'yi tekrar gündemine soktu. Milan'da yedek kalan 25 yaşındaki Senegalli sol bek son çare olarak düşünülüyor. Toure'den daha iyi alternatifler bakan Galatasaray ocak ayında mutlak surette takviyeye kararlı. Teknik direktör Okan Buruk, ara transfer dönemine kadar ligde oynanacak 4 maçta sol bekte Kazımcan Karataş'ı kullanacak. Kazımcan'ı kulübede Emre Taşdemir yedekleyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret 2023 belli oldu: Hesaplar değişti: Stajyer, işsizlik maaşı, GSS ve Bağ-Kur primi...
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması: Güçlüyüz!
SON DAKİKA: Aydın'da korkutan deprem! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
MEMUR ZAMMI ORTAYA ÇIKIYOR! Meslek meslek hesaplandı: 2023 Ocak zammı ile memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA AÇIKLANDI: Çifte rekor! 8.506 TL ve 455 dolar! Başkan Erdoğan yeni tutarı açıkladı
KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında? GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Solda son çare Fode Ballo-Toure
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA