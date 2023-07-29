Son Aslan Kerem

ORTA sahaya takviye için uzun süredir Kerem Demirbay ile görüşmeler sürerken sonunda mutlu sona ulaşıldı. Kulübü ile 1 sezon daha kontratı bulunan 30 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaşmaya varan G.Saray, Alman ekibinin de direncini kırdı.Bundesliga'da 184 maçı geride bırakan Kerem, 22 gol atarken 40 asist yaptı.