Son Aslan Kerem

30 yaşındaki orta sahayla anlaşan G.Saray, Bayer Leverkusen ile de ortak noktayı buldu
ORTA sahaya takviye için uzun süredir Kerem Demirbay ile görüşmeler sürerken sonunda mutlu sona ulaşıldı. Kulübü ile 1 sezon daha kontratı bulunan 30 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaşmaya varan G.Saray, Alman ekibinin de direncini kırdı. 2019-20 sezonu başında32 milyon Euro'ya alınan oyuncuiçin G.Saray, Leverkusen'i istediğişartlara ikna ederken sadece bonuslarüzerindeki görüşmeler sürüyor. Bundesliga'da 184 maçı geride bırakan Kerem, 22 gol atarken 40 asist yaptı.