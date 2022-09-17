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Giriş Tarihi: 17.9.2022 11:04 Son Güncelleme: 17.9.2022 11:08

Son dakika: Galatasaray, Boey'le yükseliyor! "Devamının geleceğine de inanıyorum."

Son dakika: Galatasaray, Boey’le yükseliyor! Devamının geleceğine de inanıyorum.

Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle zorunlu olarak kadroya dahil edilen Sacha Boey, her maçta performansını artırıyor. İşte tüm detaylar...

22 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey, dün bu güzel oyununu bir de asistle süsledi. Oliveira'ya gol pasını veren Boey, ayrıca %93 pas isabeti gerçekleştirdi. Girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanan Boey, 6 defa da sahipsiz top kazandı ve 3 çalım attı.

Yıldız futbolcu maçın ardından da şöyle konuştu: "Çok güzel bir zafer elde ettik. Şu ana kadar gol yemeyen bir takıma karşı golümüzü attık ve lideriz. Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunu sahada gerçekleştiriyorum. Süreklilik çok önemli. Devamının geleceğine de inanıyorum. Takım burada değilken bile çok çalıştım. Şu anki performansımda bu çalışma bana çok yardımcı oldu. Dubois'i daha önceden de tanıyordum, en iyimiz hangisiyse o devam etsin."

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Son dakika: Galatasaray, Boey'le yükseliyor! "Devamının geleceğine de inanıyorum."
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