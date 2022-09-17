Son dakika: Galatasaray, Boey'le yükseliyor! "Devamının geleceğine de inanıyorum."

Yıldız futbolcu maçın ardından da şöyle konuştu: "Çok güzel bir zafer elde ettik. Şu ana kadar gol yemeyen bir takıma karşı golümüzü attık ve lideriz. Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunu sahada gerçekleştiriyorum. Süreklilik çok önemli. Devamının geleceğine de inanıyorum. Takım burada değilken bile çok çalıştım. Şu anki performansımda bu çalışma bana çok yardımcı oldu. Dubois'i daha önceden de tanıyordum, en iyimiz hangisiyse o devam etsin."