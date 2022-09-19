Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme açıklamalarda bulundu. Yabancı statüsünde sayılan Yusuf Demir ile ilgili konuşan Özbek, oyuncunun Türk statüsünde oynaması için temasların devam ettiğini ifade etti.

İşte Dursun Özbek'in o açıklamaları:

"TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

"Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Türk sporuna değerli hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Özellikle Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum. Temaslarımız var, TFF'nin de pozitif bakacağını düşünüyorum."

"BARIŞI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

"Camia içerisinde barışı sağlamak ve kavgayı bitirmek istiyoruz. Geriye dönüp baktığımızda kavganın getirdiği ne var? Artık birlik olma zamanı. Bunun için Adnan Polat başkanımızı davet ettim. Galatasaray ile küs olan herkesi barışmaya davet ediyorum."