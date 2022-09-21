Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.



Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray'ın bir hedefi var, spor dallarında en çok kupa kazanan kulüp olma isteğini içimde bulunduruyorum. Amatör branşlarımıza yapılacak sponsorlara önem veriyorum.

Seçildikten sonra büyük emek verdik. Büyük bir çalışma var. 2 aylık mesaiyi 4 aya çıkardık. Sabahlara kadar yapılan çalışmalar, oyuncu izlemeleri... Çok iyi takım kurduk. Daha da iyi sonuçlar alacağız. Mayıslar Galatasaray'ındır.

"HAKEMLERDEN BÜYÜK SIKINTILAR ÇEKTİK"

Hakem performanslarını değerlendirmek artık sıradan hale geldi. Her hafta sonu yapılıyor. Hep bir problem var. Dün gazeteyi açtım, hep hakemler konuşuluyor. İlk 4-5 maçımızda biz de büyük sıkıntılar çektik. Özellikle Konyaspor maçında."

"YUSUF BİZİM EVLADIMIZ"

Yusuf Demir bizim evladımız. Genç yaşta Avrupa futbolunun dikkatini çekmiş ve Barcelona'nın oyuncusu olmuş. Yusuf Demir'in Galatasaray'da oynaması bizim için mutluluk kaynağı.

Yusuf, Türk statüsünde oynayamazmış. Yahu biz zaten bunu biliyorduk. Bunu dün öğrenmedik.

Bir maçta rakibin esame listesini elime aldım. Baktım sadece 2 Türk var. Meğerse İspanyol sandığımız oyuncular Türk statüsünde. Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor?