Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Sacha Boey mutluluğu! ’Sen nerelerdeydin?’

Sezon başı kampına götürülmeyen Sacha Boey, buna rağmen fizik olarak takımın en diri ismi...

Trabzon'da birçok istatistikte (en çok ikili mücadeleye giren (18), en çok ikili mücadele kazanan (11), en çok hava topu kazanan (4), en çok pas arası yapan (3), en çok dribbling (çalım) girişiminde bulunan (4)) zirveye çıkan Fransız sağ beke yeni transfer gözüyle bakılıyor.

21 yaşındaki oyuncu için gelen teklifler rafa kaldırılırken takımda tutulması kararı alındı.

TORREIRA'DA SORUN YOK

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, önceki gün oynanan Trabzonspor maçının 73. dakikasında saha kenarına gelmişti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle çıkarılan Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarları korkutmuştu.

Ancak Torreira'da bir sıkıntı olmadığı, ayağına kramp girdiği için değiştirildiği öğrenildi. Görev verilmesi halinde yıldız futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyecek.