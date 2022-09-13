Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Seferovic gelişmesi! Geleceği tek şarta bağlı...

İlk 11'deki formasını Bafetimbi Gomis'e kaptıran Haris Seferovic, Gaziantep maçında olduğu gibi Kasımpaşa deplasmanında da son 15 dakikada görev yaptı. 30 yaşındaki forvetin kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonu, 20 maçta minimum 45 dakika süre almasına bağlı. İsviçreli golcü bir anlamda, son iki haftayı boş geçmiş oldu. Seferovic, Icardi'nin gelişiyle üçüncü tercih konumuna da düştü.

TEK RAKIBI ALTINTOP!

Giresunspor, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarında direğe takılan Sergio Oliveira, akıllara Hamit Altıntop'u getirdi. Altıntop'un 2012-13 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tam 7 şutu direkten dönmüştü. Oliveira, Konyaspor maçında şanssızlığını kırmak için sahada olacak. Portekizli oyuncu sezon başında 3 milyon Euro bedelle alınırken 4 sezon için anlaşıldı.