Son dakika Galatasaray haberleri: Lucas Torreira'dan flaş transfer açıklaması! "Tek düşüncem..."

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'dan transfer ettiği Lucas Torreira, Galatasaray TV'ye bir röportaj verdi ve dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Torreira'nın açıklamaları;

Kasımpaşa maçında sonuçtan ziyade takım ruhunu göstermemiz çok önemliydi. Kale, defans, orta saha, hücum hattı, yedekler herkes bir takım ruhu gösterdi. Hocanın istediklerini yavaş yavaş yapmaya başladık. Saha içinde üçgenler yaratıyoruz.

"KONYA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

"Konyaspor maçı çok önemli. Taraftarlarımızın desteğini kazanmamız lazım. Onların desteği ile çok daha iyi oynuyoruz. Milli aradan önceki son maçımız, kazanmamız durumunda liderliğe yükselebiliriz."

"MUSLERA, GELMEMDE ÇOK ÖNEMLİ BİR FAKTÖRDÜ"

"Muslera, buraya gelmemde çok önemli bir faktördü. Onunla daha önceden de konuşuyorduk. Bana buradaki projeyi anlattı. Onun dışında başkanla, Erden Timur'la, hocamızla konuştuk ve hepsi bana destek oldu. Bu güzel projenin ve büyük kulübün bir parçası olmak istedim. Bir Uruguaylı olarak çok saygı duyduğum bir insan Muslera. Onunla milli takımda oynamak zaten benim için bir ayrıcalıktı. Sadece Galatasaray taraftarları değil, diğer takım taraftarları da ona saygı duyuyor. Onunla birlikte oynayacağım için çok mutluyum."

"TARAFTARIMIZ İNANILMAZ"

"Taraftarlarımız gerçekten inanılmaz. Bizi karşıladıklarında tutkularını hissettim. Uruguay'da da taraftarlar böyledir. Bu tutku, benim de hissettiğim bir duygu. Bulunduğum ekibe kendimi adamayı seviyorum. O yüzden taraftarlarla kendimi çok yakın hissediyorum."

"BEN TAKIMI TANIYORUM, TAKIM DA BENİ TANIYOR"

"Sezon öncesi dönemde çok zamanım olmadı. Ben buraya geldiğimde sezon başlamıştı bile. Ancak buraya geldiğim zaman kendimi sürekli hocamızın isteklerine adadım, neler yapmam gerektiğini iyi anlamaya çalıştım. Ben takımı tanıyorum, takım da beni tanıyor."

"TRAFİK DIŞINDA HER ŞEY HARİKA"

"Biraz şanslıyım çünkü çok iyi bir şoförüm var. Eğer aracı onun yerine ben kullansaydım İstanbul trafiğine alışmam çok zor olurdu. Burada gerçekten kendimi rahat hissediyorum. Trafik dışında her şey harika gidiyor."

"MERTENS İLE İYİ ANLAŞIYORUZ"

"Mertens ile aynı uçakta geldiğimiz için birbirimizi tanıma fırsatımız oldu. Onunla iyi anlaşıyoruz. Sahaya indiğimiz zaman da takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Geçmişinde çok önemli başarıları olan bir oyuncu."

"GALATASARAY'A ODAKLANDIM"

"Şimdilik Galatasaray'a odaklanmış durumdayım. Burada 4 yıllık bir kontratım var. Gelecekte neler olacağını bilemem ancak şu anda tek düşüncem Galatasaray'ın başarısı."

"G.SARAY'IN AMACI HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR"

"Galatasaray çok büyük bir kulüp ve transferin son günlerinde de çok büyük isimler geldi. Galatasaray'ın amacı her zaman şampiyonluk mücadelesi vermektir, ismine yakışan da budur. Biz de bunu yapacağız ve şampiyonluk mücadelesi vereceğiz."