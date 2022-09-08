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Giriş Tarihi: 8.9.2022 11:04 Son Güncelleme: 8.9.2022 11:31

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata İstanbul'da! İlk sözleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yeni transferi Juan Mata İstanbul’da! İlk sözleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın kadrosuna kattığı tecrübeli İspanyol yıldız Juan Mata, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi. İspanyol oyuncu, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Juan Mata İstanbul'a geldi.

Manchester United'la sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan İspanyol futbolcuyu taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Mata, "Buraya geldiğim için çok mutluyum ve hevesliyim. Güzel karşılama için teşekkürler. Diğer transferlerin de geliş görüntülerini gördüm ve büyük heyecan duydum. Onlarla tanışıp, beraber oynamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata İstanbul'da! İlk sözleri...
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