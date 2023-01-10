Son derbi bükücü!

İlk 17 maçın 10'unu deplasmanda oynayan Galatasaray, Kadıköy'de galibiyet serisini 7 haftaya taşıdı, Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı. Teknik direktör Okan Buruk'un derbi planı ise kusursuz işledi.Okan Buruk yeni takım kurarken oyuncuların karakterine büyük önem verdi. Muslera ve Gomis yabancılara,Oliveira sakatlık sürecinde günün 8 saatini tedavi olarak geçirip profesyonellik dersi verdi. Dünya yıldızları Mertens ve İcardi çok uyumlu... Yedek kalan Juan Mata ise hiç kapris yapmıyor.Beşiktaş derbisinde Kerem yerine Barış Alper'i 11'e koyan Okan Buruk,Formsuz Van Aanholt yerine antrenmanlarda istekli çalışan Fransız sağ bek Leo Dubois sol beke geçti.Büyük maçların havasını iyi bilen Okan Buruk, F.Bahçe'ye özel hamleler yapmadı.Strese girmeden Kadıköy'e giden Galatasaray, kendi futbolunu oynayıp zafere uzandı.Oyuncularını cumartesi gecesi evlerine yollayan Okan Buruk, yardımcılarıyla Florya'da sabahlayıp Fenerbahçe'yi analiz etti.Barış Alper hamlesiyle zor duruma düşüren tecrübeli hoca, son bölüme sakladığı İcardi ile işi bitirdi.G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, farklı Fenerbahçe galibiyetinin ardından sarıkırmızılı takıma bir gün izin verdi. Tecrübeli çalıştırıcı da evinde ailesiyle birlikte kahvaltı keyfi yaparken, eşi Nihan Hanım bu mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldıFenerbahçe deplasmanında protokol tribününde yerini alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-0'lık zaferin ardından Kadıköy'de soyunma odasına indi. Hocasını ve oyuncuları tek tek tebrik eden Özbek, derbi öncesi takıma verdiği prim sözünü tuttu. Oyunculara hafta içinde 400'er bin TL prim dağıtılacağı öğrenildi.