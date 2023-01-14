Son efsane!

Sezon başında başladığı G.Saray teknik direktörlüğü kariyerinde Okan Buruk bir eşiği daha atladı. 49 yaşındaki hoca, Başakşehir'i 7-0 devirip sükse yaparken F.Bahçe galibiyeti ile zaferini perçinlemişti. Dün gece ise Hatay karşısındaki galibiyetle Buruk, adını kulübün efsane teknik adamları arasına yazdırdı. En son 23 Ekim 2022'de Alanya ile sahasında 2-2 berabere kalan Aslan, sonrasında üst üste 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Buruk, G.Saray'ın başında 8 maçlık galibiyet serisine ulaşırken daha önce bu başarıyı, takımı şampiyonluğa taşıyande yakalamıştı. Genç çalıştırıcı, artık bu üçlünün yanına adını yazdırdı.ATILAN gollerde büyük sevinç yaşayan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, özellikle maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını söyledi. 8 maçlık serinin takımı moral olarak yükselttiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "F.Bahçe sonrası herkes maça nasıl çıkacağımızı merak ediyordu. Herkes ne kadar konsantre olduğumuzu gördü.Aynı istekle devam etmek zorundayız" dedi. Buruk, transfer çalışmaları hakkında ise, "Sol beke Türk oyuncu ibtiyoruz. Uğur Çiftçi gündemde. En büyük transfer ise içimizdeki oyuncular olacak." şeklinde konuştu.G.Saray'a FIFA'dan kötü haber geldi. Teknik direktörü Torrent ve oyuncusu Omar Elabdellaoui'nin kontratlarını tek taraflı fesheden sarı-kırmızılılar, ayrıca sözleşmeleri biten Babel ve Feghouli ile de mahkemelik olmuştu. Davaları süren Aslan'a FIFA geçici transfer yasağı getirdi.Bu arada Uğur'un G.Saray'a gideceğini açıklayan Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Oradan Emre Taşdemir ve Yusuf Demir için de görüştük" dedi.GOL atamasa da maçın en etkili isimlerinden biri olan Mauro İcardi, maçın sonunu tatsız bitirdi. Arjantinli oyuncu ağları sarsamadığı için bir hayli sinirlenirken takım arkadaşları ve teknik heyet yıldız oyuncuyu sakinleştirdi. Kerem Aktürkoğlu ise İcardi ile oynadığında çok rahat ettiğini belirtirken, "Golden sonra 'Yine ben, yine sen' dedi. Ben de ona teşekkür ettim" diye konuştu.