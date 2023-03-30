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Giriş Tarihi: 30.3.2023

Son golünü gidince atacak!

MEHMET ÖZCAN
Son golünü gidince atacak!

23 yaşındaki hücum oyuncusunu sezon sonunda 35 milyon Euro’ya sattığı senaryoda sarı-kırmızılı kulüp, minimum 14 milyon Euro kâr elde edecek. Yönetim, bu geliri kiralık olarak formalarını giyen İcardi ve Rashica’nın bonservisini almak için kullanmayı planlıyor

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Nicolo Zaniolo transferinde KAP'a bildirilmeyen mali detayları açıkladı. Roma'ya 5 yıl vadeli 15 milyon Euro net bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeye 15 milyon Euro civarında oyuncu ve kulüp performansına bağlı bonuslar koydu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Zaniolo'nun Ballon d'Or kazanması gibi gerçekleşme olasılığı çok düşük bonusların yazıldığı sözleşmede yönetimin 14 milyon Euro kâr hedefinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

SARI-KIRMIZILI takımın, Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Roma'ya 789 bin Euro ek ödeme yapılacak. Ayrıca sezonun ikinci yarısında 900 bin Euro alan İtalyan oyuncunun maç sayısına bağlı olarak 1.5 milyon Euro bonusu var.

SERBEST kalma maddesi 35 milyon Euro olan Zaniolo ile İtalyan devleri Milan ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüp yakından ilgileniyor. Bu rakam ödenirse bir sonraki satıştan kârın yüzde 20'sine ortak olan Roma 4 milyon Euro pay alacak.

GALATASARAY sezon sonunda Zaniolo'yu 35 milyon Euro'ya sattığı senaryoda İtalyan yıldızdan minimum 14 milyon Euro kâr elde edecek. Bu para da kiralık gelen İcardi ile Rashica'nın kalıcı transferlerinde kullanılacak.




İCARDİ
SARI-kırmızılı formayla 15 gole (9 gol-6 asist) etki eden İcardi, takımına en çok katkı yapan isim oldu. Girdiği pozisyonların %20'sini gole çevirdi

RASHICA
SÜPER LIG'DE 2 gol atıp 4 asist yapan Rashica, Galatasaray'ın 5 galibiyetinde skor katkısı gerçekleştirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez ağları sarstı

TİMUR'DAN 100 MİLYON TL
G.Saray Kulübü'ne Erden Timur'dan kasa kolaylığı geldi
Galatasaray'da 2015-17 yılları arasında başkanlık yapan Dursun Özbek, başarısız olduğu ilk döneminde yönetim içinden yeterli desteği alamamıştı. Özbek'e ikinci döneminde futbolu emanet ettiği Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'dan maddi manevi destek geldi. Timur'un, nisan ayında 400 milyon TL ödemesi bulunan sarı-kırmızılı kulübe bir süre önce 100 milyon TL kasa kolaylığı sağladığı ortaya çıktı. Erden Timur'un başında olduğu NEF, stadın ve erkek basketbol takımının isim sponsoru konumunda.

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Son golünü gidince atacak!
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