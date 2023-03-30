Son golünü gidince atacak!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Nicolo Zaniolo transferinde KAP'a bildirilmeyen mali detayları açıkladı.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Zaniolo'nun Ballon d'Or kazanması gibi gerçekleşme olasılığı çok düşük bonusların yazıldığıİşte detaylar...takımın, Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Roma'ya 789 bin Euro ek ödeme yapılacak.kalma maddesi 35 milyon Euro olan Zaniolo ile İtalyan devleri Milan ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüp yakından ilgileniyor.sezon sonunda Zaniolo'yu 35 milyon Euro'ya sattığı senaryoda İtalyan yıldızdan minimum 14 milyon Euro kâr elde edecek.-kırmızılı formayla 15 gole (9 gol-6 asist) etki eden İcardi, takımına en çok katkı yapan isim oldu. Girdiği pozisyonların %20'sini gole çevirdi2 gol atıp 4 asist yapan Rashica, Galatasaray'ın 5 galibiyetinde skor katkısı gerçekleştirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez ağları sarstıG.Saray Kulübü'ne'dan kasa kolaylığı geldialatasaray'da 2015-17 yılları arasında başkanlık yapan Dursun Özbek, başarısız olduğu ilk döneminde yönetim içinden yeterli desteği alamamıştı. Özbek'e ikinci döneminde futbolu emanet ettiği Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'dan maddi manevi destek geldi.Erden Timur'un başında olduğu NEF, stadın ve erkek basketbol takımının isim sponsoru konumunda.