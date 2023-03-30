Son golünü gidince atacak!

23 yaşındaki hücum oyuncusunu sezon sonunda 35 milyon Euro’ya sattığı senaryoda sarı-kırmızılı kulüp, minimum 14 milyon Euro kâr elde edecek. Yönetim, bu geliri kiralık olarak formalarını giyen İcardi ve Rashica’nın bonservisini almak için kullanmayı planlıyor
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Nicolo Zaniolo transferinde KAP'a bildirilmeyen mali detayları açıkladı. Roma'ya 5 yıl vadeli 15 milyonEuro net bonservis bedeli ödeyeceksarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeye 15 milyonEuro civarında oyuncu ve kulüpperformansına bağlı bonuslar koydu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Zaniolo'nun Ballon d'Or kazanması gibi gerçekleşme olasılığı çok düşük bonusların yazıldığı sözleşmedeyönetimin 14 milyon Euro kâr hedefindeolduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
SARI-KIRMIZILI takımın, Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Roma'ya 789 bin Euro ek ödeme yapılacak. Ayrıca sezonun ikinci yarısında900 bin Euro alan İtalyan oyuncununmaç sayısına bağlı olarak 1.5milyon Euro bonusu var.
SERBEST kalma maddesi 35 milyon Euro olan Zaniolo ile İtalyan devleri Milan ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüp yakından ilgileniyor. Bu rakam ödenirse bir sonrakisatıştan kârın yüzde 20'sine ortak olanRoma 4 milyon Euro pay alacak.
GALATASARAY sezon sonunda Zaniolo'yu 35 milyon Euro'ya sattığı senaryoda İtalyan yıldızdan minimum 14 milyon Euro kâr elde edecek. Bu parada kiralık gelen İcardi ile Rashica'nın kalıcıtransferlerinde kullanılacak.
İCARDİ SARI-kırmızılı formayla 15 gole (9 gol-6 asist) etki eden İcardi, takımına en çok katkı yapan isim oldu. Girdiği pozisyonların %20'sini gole çevirdi
RASHICA SÜPER LIG'DE 2 gol atıp 4 asist yapan Rashica, Galatasaray'ın 5 galibiyetinde skor katkısı gerçekleştirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez ağları sarstı
TİMUR'DAN 100 MİLYON TL
G.Saray Kulübü'ne Erden Timur'dan kasa kolaylığı geldi Galatasaray'da 2015-17 yılları arasında başkanlık yapan Dursun Özbek, başarısız olduğu ilk döneminde yönetim içinden yeterli desteği alamamıştı. Özbek'e ikinci döneminde futbolu emanet ettiği Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'dan maddi manevi destek geldi. Timur'un,nisan ayında 400 milyonTL ödemesi bulunansarı-kırmızılıkulübe bir süre önce100 milyon TL kasakolaylığı sağladığıortaya çıktı. Erden Timur'un başında olduğu NEF, stadın ve erkek basketbol takımının isim sponsoru konumunda.