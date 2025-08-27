Son karar Ederson&Singo

GalatasarayAslan,A planı gördüğü Ederson ve WilfriedSingo'da mutlu sona çok yakın. OkanBuruk, kale ve savunmada ilk tercihiolan Ederson ile Singo'nun transfer edilmesinibekliyor.Manchester City ilepazarlıklara devam eden Galatasaray,Brezilyalı kaleciye 10 milyon Eurobonservis ödemeye hazır.23 yaşındakiBelçikalı kaleciyle Manchester Unitedda ilgileniyor.Satınalma opsiyonlu kiralama formülü devreyesokuldu. Monaco'daoynayan Fildişili yıldızaöncelik verildiği içinManchester City'denAkanji bekletiliyor.