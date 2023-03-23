Son kulvarda hücum edecek!

Ligde 14 haftalık galibiyet serisi Konya'da biten Galatasaray, son maçına 5 yerli oyuncuyla çıktı.Teknik direktör Okan Buruk milli arada kadrosuna son dokunuşu yapacak. Sakatlığını atlatan Mertens ve fiziksel açığını kapatmaya başlayan Zaniolo'yu aynı anda oynatmayı planlayan Buruk'un imdadına Adekugbe yetişti.Okan Buruk'un son 10 maç için düşündüğü ideal 11'inde iki yerli oyuncuyayer var. Adekugbe'nin sol beke geçmesiyle yabancı sınırına takılmayacak Galatasaray'da yeni hücum hattını Mertens- Zaniolo-Kerem-İcardi dörtlüsü oluşturacak. Mertens yine 10 numara pozisyonunda görev yapacak, ileri uçtaki İcardi'yi sağdan Zaniolo, soldan Kerem tamamlayacak.G.Saray'da 4 günlük izin sona erdi ve sarı-kırmızılar milli takımlara giden oyuncularından yoksun çalışmalarına başladı. Sakatlığı atlatan ve bir ay sonra takıma dönen Mertens'e özel program hazırlandı. Belçikalı 10 numara, Adana Demirspor maçına kadar hazır olacak.