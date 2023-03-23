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Giriş Tarihi: 23.3.2023

Son kulvarda hücum edecek!

MEHMET ÖZCAN
Son kulvarda hücum edecek!

Forvet hattını Mertens-Zaniolo-Kerem-İcardi ile kurmayı düşünen tecrübeli hoca, sınıra takılmayan Adekugbe’yi sol beke koyacak. Hücum gücü yüksek bir kadro tercih edecek

Ligde 14 haftalık galibiyet serisi Konya'da biten Galatasaray, son maçına 5 yerli oyuncuyla çıktı. Takımın bankoları Abdülkerim ve Kerem'e; Kaan, Berkan, Barış Alper eşlik etti. Teknik direktör Okan Buruk milli arada kadrosuna son dokunuşu yapacak. Sakatlığını atlatan Mertens ve fiziksel açığını kapatmaya başlayan Zaniolo'yu aynı anda oynatmayı planlayan Buruk'un imdadına Adekugbe yetişti. Ligden çekilen Hatayspor'dan geldiği için 8+1 kuralına uyan Kanadalı oyuncu, sol bekte Leo Dubois'ten formayı kalıcı olarak alacak.

10'UN DÖNÜŞÜ İLAÇ GİBİ GELECEK
Okan Buruk'un son 10 maç için düşündüğü ideal 11'inde iki yerli oyuncuya (Abdülkerim ve Kerem) yer var. Adekugbe'nin sol beke geçmesiyle yabancı sınırına takılmayacak Galatasaray'da yeni hücum hattını Mertens- Zaniolo-Kerem-İcardi dörtlüsü oluşturacak. Mertens yine 10 numara pozisyonunda görev yapacak, ileri uçtaki İcardi'yi sağdan Zaniolo, soldan Kerem tamamlayacak.

MERTENS'E KİŞİSEL PROGRAM
G.Saray'da 4 günlük izin sona erdi ve sarı-kırmızılar milli takımlara giden oyuncularından yoksun çalışmalarına başladı. Sakatlığı atlatan ve bir ay sonra takıma dönen Mertens'e özel program hazırlandı. Belçikalı 10 numara, Adana Demirspor maçına kadar hazır olacak.

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Son kulvarda hücum edecek!
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