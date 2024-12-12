Son Mohikan Batshuayi

Ligi'nde yenilgisiz yoluna devam eden Galatasaray, 5 maçta topladığı 11 puanla 4.sırada yer alıyor. Malmö'ye konuk olacak sarı-kırmızılı takım, İsveç'ten galibiyetle dönmesi halinde ilk 8 yolunda büyük avantaj elde edecek. Aslan'da sezonu kapatan İcardi ve sakatlığı olanMALMÖ'DE kaleci krizi yaşanıyor. As eldiven Johan Dahlin sezonu kapatırken, ikinci kaleci Ricardo Friedrich de rahatsızlandığı için son idmana çıkmadı. G.Saray maçında kaleyi 17 yaşındaki Joakim Persson koruyacak.