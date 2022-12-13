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Giriş Tarihi: 13.12.2022

Son şans

MEHMET ÖZCAN
Son şans

İcardi’nin yokluğunda Seferovic ara transfere kadar kendini ispatlamaya çalışacak. Hazırlık maçlarında dökülen Van Aanholt ise toparlanmazsa valizini hazırlayacak

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensupları ile yaptığı sohbette önemli detaylara dikkat çekti. "12 Ocak'a kadar bazı oyuncularla ilgili değerlendirme yapacağız" diyen Buruk'un işaret ettiği isimlerin başında Van Aanholt ve Seferovic geliyor. Sarıkırmızılılar, ara transfere kadar İstanbulspor, Sivas, Ankaragücü, F.Bahçe ve kupada Keçiörengücü ile karşılaşacak. İcardi'nin yokluğunda Gomis'le rekabete girecek Seferovic son şansını kullanacak. Formasını Kazımcan'a kaptıran Van Aanholt'un da toparlanmazsa bileti kesilecek. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Mata için ise karar verilmedi.

AMIGO TORREIRA MEŞALEYİ YAKTI
Dünya Kupası sonrasında iznini ülkesi Uruguay'da geçiren Torreira, futbola başladığı takım olan Institucion Atletica 18 de Julio'nun maçına giderek amigoluk yaptı. Meşale yakan Torreira, tezahüratları da yöneten isimdi.

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