G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensupları ile yaptığı sohbette önemli detaylara dikkat çekti.diyen Buruk'un işaret ettiği isimlerin başında Van Aanholt ve Seferovic geliyor. Sarıkırmızılılar, ara transfere kadar İstanbulspor, Sivas, Ankaragücü, F.Bahçe ve kupada Keçiörengücü ile karşılaşacak. İcardi'nin yokluğunda Gomis'le rekabete girecek Seferovic son şansını kullanacak. Formasını Kazımcan'a kaptıran Van Aanholt'un da toparlanmazsa bileti kesilecek.Dünya Kupası sonrasında iznini ülkesi Uruguay'da geçiren Torreira, futbola başladığı takım olan Institucion Atletica 18 de Julio'nun maçına giderek amigoluk yaptı. Meşale yakan Torreira, tezahüratları da yöneten isimdi.