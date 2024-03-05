Soyunma odasında italyanca tartıştılar

Türkiye Kupası maçından sonra Okan Buruk'la tartışan Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisinde kadro dışı bırakılmıştı. Olayın perde arkasının şöyle olduğu öğrenildi: Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında tüm oyuncuların elini sıktı ancak Oliveira elini uzatmayıp hocasının elini havada bıraktı. Sonrasında ikili hararetli bir şekilde İtalyanca tartışma yaşadı. Beşiktaş maçı kadrosuna alınmayan Portekizli oyuncu, Karagümrük maçının ikinci yarının başında oyundan alınmıştı.