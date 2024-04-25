Sözleşme sırası Buruk’ta

G.Saray'da geçen hafta Barış Alper, Torreira, Muslera, Kaan Ayhan ve Abdülkerim ile sözleşme yenilenmişti. Sırada ise teknik direktör Okan Buruk var… Sarı-kırmızılılarda 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde de 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olağan seçimli genel kurulda eğer Dursun Özbek yeniden başkan seçilirse, Buruk ile yola devam edilecek.Bilindiği üzere Buruk'un maaşı daha önce yüzde 150 zamla 50 milyon TL'ye yükseltilmişti.