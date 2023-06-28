Sponsorda da şampiyon

Saha içinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, şampiyonluğunu saha dışında paraya çevirmesini bildi. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, uzun uğraşlar sonucunda dün üç önemli sponsorluk anlaşmasını resmiyete döktü.sezondur NEF'in ismini taşıdığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi için Kazakistan'da önemli inşaat yatırımlarında bulunan Rams Global ile el sıkışıldı. Aslantepe'ye ismini verecek Rams'la 5 yıllık anlaşma imzalandı. Rams Stadyumu Galatasaray'a her sezon 7.5 milyon Euro kazandıracak.göğüs reklamı veren SIXT rent a car'ın 50 milyon TL olan mevcut anlaşması isegelir getirecek şekilde revize edildi. Devler Ligi'nin forma sponsorluğu için ise THY ile görüşülüyor.kulüp ayrıca sağlık sponsorunu değiştirdi. Medicana Sağlık Grubu'na geçen G.Saray, kasasına yıllıkİmza törenleri bayramdan sonra yapılacak.