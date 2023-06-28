Sponsorda da şampiyon

Forma reklamı için ‘SIXT rent a car’ markasıyla devam edecek olan Aslan, 100 milyon TL’nin üzerinde para kazanacak. Stat için ise Rams Global ile toplam 37.5 milyon Euro’ya anlaşıldı
Saha içinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, şampiyonluğunu saha dışında paraya çevirmesini bildi. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, uzun uğraşlar sonucunda dün üç önemli sponsorluk anlaşmasını resmiyete döktü. İşte detaylar:1-İKI sezondur NEF'in ismini taşıdığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi için Kazakistan'da önemli inşaat yatırımlarında bulunan Rams Global ile el sıkışıldı. Aslantepe'ye ismini verecek Rams'la 5 yıllık anlaşma imzalandı. Rams Stadyumu Galatasaray'a her sezon 7.5 milyon Euro kazandıracak. Stattan kasaya toplam37.5 milyon Euro (Yaklaşık 1 milyarTL) girecek.2-FORMAYA göğüs reklamı veren SIXT rent a car'ın 50 milyon TL olan mevcut anlaşması ise 100 milyonTL'nin çok üzerinde gelir getirecek şekilde revize edildi. Devler Ligi'nin forma sponsorluğu için ise THY ile görüşülüyor. 3-SARI-KIRMIZILI kulüp ayrıca sağlık sponsorunu değiştirdi. Medicana Sağlık Grubu'na geçen G.Saray, kasasına yıllık 30 milyonTL koyacak. İmza törenleri bayramdan sonra yapılacak.