‘Spor çocuklarımızın yaşam tarzı olacak’

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine katıldı. Törende Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, vatandaşlar ve çocuklar da yer aldı. Projeleri sayesinde 6 milyon 750 bin çocuğa yüzme öğrettiklerini belirten Bakan Bak, "Bu yılki hedef 3 milyon daha ilave etmek. Birçok ilde yüzme havuzları inşa ediyoruz. Bu güzel ülkenin çocuklarının sporu bir yaşam tarzı haline getirmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Spor atılımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne vurgu yapan Bakan Bak, "Son 21 yılda Türkiye'ye binlerce tesis yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.Spor ülkesi olma yolundayız. Bakanlık olarak deprem bölgemizde oluşturduğumuz konteyner kentlerde çocuklara seyyar yüzme havuzları sayesinde yüzme öğretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.