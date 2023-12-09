Stada göre kararlar değişiyor

“Penaltı pozisyonunda kuralın ne olduğunu öğrenebilirsek, ona göre hareket edeceğiz. Başka stadyumlarda başka kararlar veriliyor. Bütün hakemlerin aynı kararı vermesi gerekiyor.”
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından Nelsson'un dirseği sonrası aleyhlerine verilen penaltı üzerinden iki hafta önceki F.Bahçe maçına gönderme yaparak hakemleri eleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Penaltıpozisyonunda kuralın ne olduğunu öğrenirsekona göre hareket edeceğiz. Başka stadyumlardabaşka kararlar veriliyor. Böylepozisyonlara bütün hakemlerin aynı kararıvermesi gerekiyor" dedi. Adana Demirspor'a karşı çok iyi oynadıklarını belirten Buruk, "Üçüncügolü çok dahaerken bulmalıydık.Kaçırdığımız çoksayıda fırsat var.Kazanmakmutluluk verici.Ligde liderlik koltuğunaoturdukve kazanmaserimizi sürdürdük" diye konuştu.
SANCHEZ VE ZİYECH YARIN BELLİ OLACAK
Okan Buruk, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Kopenhag karşılaşması hakkında da şunları söyledi: "Bizim için duygusal açıdan çok önemli bir mücadele olacak. Tek hedefimiz kazanmak. Grup maçlarınıçok iyi oynadık. Finali iyi yaparak son 16'ya kalmak istiyoruz. Pazar günü (yarın) bizim için kritikgün. Sanchez ve Ziyech takımla çalışacak. Durumlarına bakıp Kopenhag maçında oynayıp oynamayacaklarına karar vereceğiz."
PENALTIYA KIZAN KAPTAN, SİVAS'TA YOK
NELSSON'UN koluna çarpan topta verilen penaltıya tepki gösteren Muslera, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Kaptan, gelecek hafta Sivas deplasmanında kadroda olmayacak. Bu arada penaltı kararına Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada, "13. haftada aynısı F.Bahçe'de Samet'e oldu. Ama penaltı verilmedi. Bu çifte standarttır" diye tepki gösterdi.
TÜRK FUTBOLUNDA SOL BEK YETİŞMİYOR! BURUK, Barış'ın sol bek oynamasıyla ilgili ise "Türk futbolunda bek yetiştiremiyoruz, sol bek çıkmıyor. MilliTakım'da da bek sorunu var. FerdiKadıoğlu sol bek oynuyor, 10 numaradanoraya evrildi. Barış AlperYılmaz öne ve geriye koşularda etkiliolabiliyor. Genel resimde iyi performansçıkardı. Sol bekte Türk oyuncuya ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.