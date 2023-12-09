Stada göre kararlar değişiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından Nelsson'un dirseği sonrası aleyhlerine verilen penaltı üzerinden iki hafta önceki F.Bahçe maçına gönderme yaparak hakemleri eleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "" dedi. Adana Demirspor'a karşı çok iyi oynadıklarını belirten Buruk, "" diye konuştu.Okan Buruk, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Kopenhag karşılaşması hakkında da şunları söyledi: "Bizim için duygusal açıdan çok önemli bir mücadele olacak.Finali iyi yaparak son 16'ya kalmak istiyoruz.Durumlarına bakıp Kopenhag maçında oynayıp oynamayacaklarına karar vereceğiz."NELSSON'UN koluna çarpan topta verilen penaltıya tepki gösteren Muslera, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Kaptan, gelecek hafta Sivas deplasmanında kadroda olmayacak. Bu arada penaltı kararına Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada, "13. haftada aynısı F.Bahçe'de Samet'e oldu. Ama penaltı verilmedi. Bu çifte standarttır" diye tepki gösterdi., Barış'ın sol bek oynamasıyla ilgili ise "Türk futbolunda bek yetiştiremiyoruz, sol bek çıkmıyor.Sol bekte Türk oyuncuya ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.