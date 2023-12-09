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Giriş Tarihi: 9.12.2023

Stada göre kararlar değişiyor

MEHMET ÖZCAN
Stada göre kararlar değişiyor

“Penaltı pozisyonunda kuralın ne olduğunu öğrenebilirsek, ona göre hareket edeceğiz. Başka stadyumlarda başka kararlar veriliyor. Bütün hakemlerin aynı kararı vermesi gerekiyor.”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından Nelsson'un dirseği sonrası aleyhlerine verilen penaltı üzerinden iki hafta önceki F.Bahçe maçına gönderme yaparak hakemleri eleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Penaltı pozisyonunda kuralın ne olduğunu öğrenirsek ona göre hareket edeceğiz. Başka stadyumlarda başka kararlar veriliyor. Böyle pozisyonlara bütün hakemlerin aynı kararı vermesi gerekiyor" dedi. Adana Demirspor'a karşı çok iyi oynadıklarını belirten Buruk, "Üçüncü golü çok daha erken bulmalıydık. Kaçırdığımız çok sayıda fırsat var. Kazanmak mutluluk verici. Ligde liderlik koltuğuna oturduk ve kazanma serimizi sürdürdük" diye konuştu.

SANCHEZ VE ZİYECH YARIN BELLİ OLACAK
Okan Buruk, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Kopenhag karşılaşması hakkında da şunları söyledi: "Bizim için duygusal açıdan çok önemli bir mücadele olacak. Tek hedefimiz kazanmak. Grup maçlarını çok iyi oynadık. Finali iyi yaparak son 16'ya kalmak istiyoruz. Pazar günü (yarın) bizim için kritik gün. Sanchez ve Ziyech takımla çalışacak. Durumlarına bakıp Kopenhag maçında oynayıp oynamayacaklarına karar vereceğiz."

PENALTIYA KIZAN KAPTAN, SİVAS'TA YOK
NELSSON'UN koluna çarpan topta verilen penaltıya tepki gösteren Muslera, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Kaptan, gelecek hafta Sivas deplasmanında kadroda olmayacak. Bu arada penaltı kararına Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada, "13. haftada aynısı F.Bahçe'de Samet'e oldu. Ama penaltı verilmedi. Bu çifte standarttır" diye tepki gösterdi.

TÜRK FUTBOLUNDA SOL BEK YETİŞMİYOR!
BURUK, Barış'ın sol bek oynamasıyla ilgili ise "Türk futbolunda bek yetiştiremiyoruz, sol bek çıkmıyor. Milli Takım'da da bek sorunu var. Ferdi Kadıoğlu sol bek oynuyor, 10 numaradan oraya evrildi. Barış Alper Yılmaz öne ve geriye koşularda etkili olabiliyor. Genel resimde iyi performans çıkardı. Sol bekte Türk oyuncuya ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.

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