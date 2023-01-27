Stopere iki aday: Cenk&Gravillon

Ross’u yeterli bulmayan Aslan, stoper takviyesi için iki hedefini belirledi, bütçesini 4 milyon Euro’ya çıkardı
Nelsson-Abdülkerim ikilisine alternatif arayan Galatasaray, yedek stoper adaylarını belirledi. Lyon kulübünün, Valencia'ya kiraladığı Cenk Özkaçar ve Fransız ekibi Reims'te oynayan Andreaw Gravillon için girişimler başladı. Sarı-kırmızılılar iki genç stopere de 4 milyon Euro bütçe ayırdı. Nelsson'un sezon sonu olası satışını dikkate alan yönetim, Cenk Özkaçar ileAndreaw Gravillon için temaslarını sıklaştırdı. Fransız pasaportuna sahip 24 yaşındaki Gravillon ile Beşiktaş da ilgilenmişti. 22 yaşındakiCenk'i hafta içinde sarı-kırmızılıkulüp adına Cenk Ergünİspanya'ya giderek takip etti.