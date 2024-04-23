Süper koleksiyoner

Geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk moduna giren İcardi, Galatasaray'ı sahada orkestra şefi gibi yönetiyor. Kendi yarı sahasında pas istasyonuna katılıp arkadaşlarını yönlendiren Arjantinli, son 5 maçta uçuşa geçti. Ç.Rizespor (1) maçıyla başladığı yükselen grafiğiniönünde sürdüren sarı-kırmızılı oyuncu, gol sayısını 20'ye çıkardı.Sadece 3 ekibiboş geçen yıldız oyuncu; ilerleyen haftalarda Karagümrük ile Konyaspor'a golünü atma fırsatına sahip.İcardi, gol çeşitlilik bakımından da her türlüsünü atıyor. Rakibini bu sezon ilk kez ceza sahası dışından avlayan20 gole ulaştı...G.SARAY, zirveyi bu hafta da bırakmazken İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Mertens'in skor katkısı da artmaya devam ediyor. Geçen sezondan bu yana 3 yıldız takımı sırtlıyor. İcardi 68 maçta 50 gol-19 asist kaydederken, Mertens 16 gol ve 18 asist ile oynadı. Kerem Aktürkoğlu 87 karşılaşmada 25 gol-22 asist ile son iki sezona damgasını vuranlar arasında.MERTENS bir sezon daha futbola devam etme kararı aldı. 1987 doğumlu Belçikalı oyuncu, Suudi Arabistan ve ABD'den kendisine gelen tekliflere Galatasaray'ı düşünerek henüz cevap vermedi. Önceliği sarı-kırmızılı takım olan Mertens için yönetim ise sezon sonunu bekleyecek. Deneyimli 10 numaranın 5 haftalık performansı sonrasında son karar verilecek.G.SARAY ile yeni sözleşme imzalayan Muslera, Uruguay basınına konuştu. Milli takım dönemini kapattığını belirten 37 yaşındaki eldiven, "Uruguay'dan Nacional ve Wanderers'tan teklifler aldım. Geri dönmek çok zor olmaz ama şimdiden bir şey söylemem doğru değil. Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler" cevabını verdi.