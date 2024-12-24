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Giriş Tarihi: 24.12.2024

Süper Lig artık dar geliyor!

16 haftada 44 puanla maç başına 2.75 ortalamaya ulaşan Cimbom, büyük liglerin liderleri arasında Avrupa’nın zirvesine çıktı. Aslan; Bayern Münih, PSG, Liverpool gibi devleri geçti

MEHMET ÖZCAN
Süper Lig artık dar geliyor!
Süper Lig'de 16 maçta attığı 47 golle şov yapan Galatasaray, Kayseri deplasmanındaki 5-1'lik galibiyeti ile birlikte 2024'ü de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamladı. Son dönemde Süper Lig'de kurduğu hegemonya ile Alman devi Bayern Münih'e benzetilen sarıkırmızılı takım, istatistiklerle bu yakıştırmanın altını dolduruyor.

TEK RAKİBİ İSKOÇ EKİBİ CELTİC
16 haftada 14 galibiyet-2 beraberlikle 44 puan toplayan Galatasaray, 2.75 puan ortalaması ile Avrupa devlerinin hepsini solladı. Büyük liglerin liderleri incelendiğinde Fransa'da PSG 2.50, İngiltere'de Liverpool 2.43, Almanya'da Bayern Münih 2.40 puan ortalamasıyla üst sıralarda yer alıyor. Sadece İskoçya'da Celtic, Galatasaray kadar puan toplarken sarıkırmızılılardan daha iyi averaja sahip (40'a 28) durumda. Galatasaray ayrıca hem yerel lig hem de Avrupa kupalarında yoluna yenilgisiz ilerleyen tek takım olmayı başardı. Türkiye'de rakip tanımayan Okan Buruk'un aslanları, Avrupa Ligi grubundaki 6 maçta 3 galibiyet-3 beraberlik aldı.

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Süper Lig artık dar geliyor!
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