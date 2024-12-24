Süper Lig artık dar geliyor!

Süper Lig'de 16 maçta attığı 47 golle şov yapan Galatasaray, Kayseri deplasmanındaki 5-1'lik galibiyeti ile birlikte 2024'ü de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamladı.16 haftada 14 galibiyet-2 beraberlikle 44 puan toplayan Galatasaray, 2.75 puan ortalaması ile Avrupa devlerinin hepsini solladı.Sadece İskoçya'da Celtic, Galatasaray kadar puan toplarken sarıkırmızılılardan daha iyi averaja sahip (40'a 28) durumda.Türkiye'de rakip tanımayan Okan Buruk'un aslanları, Avrupa Ligi grubundaki 6 maçta 3 galibiyet-3 beraberlik aldı.