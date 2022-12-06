Takım oyunu!

Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray'da pozitif hava devam ediyor. Teknik heyet ve futbolculara yapılanFlorya'da yüzleri güldürürken, sarı-kırmızılılar artık saha dışında dagörüntüsü veriyor.SAĞ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilen Sergio Oliveira,erkene çekmek için fedakârlıktan kaçınmıyor. Sağlık heyeti ile her gün görüşen vediye soran Portekizli yıldız, evinde hem tedavi oluyor hem de çalışıyor.YABANCILARA liderlik eden Muslera ve Gomis'i örnek alan Kerem Aktürkoğlu, genç oyuncuları yalnız bırakmıyor.TOPUĞUNDAN sakatlanan İcardi'ye tedavisinin ilk bölümü için Arjantin izni verildi. Ülkesine giden yıldız oyuncu,Özel hayatında sorun istenmeyen İcardi'nin kafası rahat şekilde Florya'ya dönmesi sağlanacak.