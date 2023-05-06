Takımın yarısı tehlikede

Sarı-kırmızılılar ligde 5 kritik maça çıkmaya hazırlanırken sarı kart sınırında bulunan oyuncuların durumu da teknik heyeti endişelendiriyor. Bu hafta Medipol Başakşehir karşısına çıkacak olan Aslan, sonrasında ise İstanbulspor, Sivasspor ve A.Gücü ile oynayıp ardından da son hafta evinde F.Bahçe'yi konuk edecek.Teknik direktör Okan Buruk iseifadeleriyle futbolcularını uyardı.