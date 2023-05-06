Takımın yarısı tehlikede

Aslan’da ilk 11’deki 5 oyuncu kart sınırında! Kritik karşılaşmalar öncesinde Okan Buruk; İcardi, Kerem, Rashica, Boey ve Oliveira’yı uyardı
Sarı-kırmızılılar ligde 5 kritik maça çıkmaya hazırlanırken sarı kart sınırında bulunan oyuncuların durumu da teknik heyeti endişelendiriyor. Bu hafta Medipol Başakşehir karşısına çıkacak olan Aslan, sonrasında ise İstanbulspor, Sivasspor ve A.Gücü ile oynayıp ardından da son hafta evinde F.Bahçe'yi konuk edecek.
Bu zorlu fikstürde Mauroİcardi, Sacha Boey, Sergio Oliveira, KeremAktürkoğlu ve Milot Rashica sarı kart sınırındabulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk ise "5 maçta da sizi sahada istiyorum.Hepiniz çok kritik bir hamle olmadıktansonra sakın kart görmeyin" ifadeleriyle futbolcularını uyardı.