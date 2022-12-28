Takipçi sayım 4 bindi 140 bin oldu

Galatasaray'ın Danimarkalı genç futbolcusu Mathias Ross, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.diyen 21 yaşındaki stoper şunları söyledi:Galatasaray'a transfer olmadan önce 4 bin takipçim vardı ama şimdi 140 bin var. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bu bile anlatıyor.içinde rahat hissettiğim bir ülke. Aynı zamanda harika bir şehirde yaşıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Nelsson ve Midtsjö'nün Galatasaray'da olmasına gerçekten çok sevindim.ilk 11'e girmem zaman alacak. Böyle bir takımda direkt 11'e girmeyi bekliyorsanız çok yanılıyorsunuzdur. Kendi kalitemin farkındayım. Ayaklarım yere basıyor.