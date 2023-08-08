Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Taktik Riera’dan
Giriş Tarihi: 8.8.2023

Taktik Riera’dan

MEHMET ÖZCAN
Taktik Riera’dan

Geçen yıl Ljubljana’yı şampiyon yapan sarı-kırmızılı kulübün eski antrenörü Riera tüm bilgilerini G.Saray teknik ekibiyle paylaştı

G.Saray, kritik sınav öncesinde eski dosttan tüm bilgileri topladı. 2011-2014 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen, 2020-22 arasında yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, geçtiğimiz sezon Olimpija Ljubljana'yı çalıştırıp lig ve kupada şampiyonluğa taşıdı. Olimpija ile eşleşilmesi sonrasında G.Saraylı profesyoneller, Sloven ekibinden ayrılan Riera ile iletişime geçerek bilgi akışını başlattı. 41 yaşındaki çalıştırıcı, eski takımı ile ilgili tüm detayları G.Saray cephesine aktarırken oyuncuların yapısını ve takımın planlamalarını da sarı-kırmızılı kulüp ile paylaştı. G.Saray teknik heyeti de kendi analizlerinin yanına Riera'nın verdiği bilgileri de ekleyerek çalışmalarını tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
İYİ Parti ve CHP ile ilgili bomba '26 Ağustos' kulisi! Meral Akşener: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz
Akaryakıta zam üstüne zam
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi MİT ve jandarmanın iş birliğiyle yakalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AB ile ticarette yeni dönem: Bakan Ömer Bolat 'Uzlaştık' diyerek duyurdu
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Hasta olan eşini terk etti
SON DAKİKA: Adana Kozan'da korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Taktik Riera’dan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA