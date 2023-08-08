Taktik Riera’dan

.Saray, kritik sınav öncesinde eski dosttan tüm bilgileri topladı. 2011-2014 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen, 2020-22 arasında yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, geçtiğimiz sezon Olimpija Ljubljana'yı çalıştırıp lig ve kupada şampiyonluğa taşıdı.41 yaşındaki çalıştırıcı, eski takımı ile ilgili tüm detayları G.Saray cephesine aktarırken oyuncuların yapısını ve takımın planlamalarını da sarı-kırmızılı kulüp ile paylaştı.