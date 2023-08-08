Taktik Riera’dan

Geçen yıl Ljubljana’yı şampiyon yapan sarı-kırmızılı kulübün eski antrenörü Riera tüm bilgilerini G.Saray teknik ekibiyle paylaştı
G.Saray, kritik sınav öncesinde eski dosttan tüm bilgileri topladı. 2011-2014 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen, 2020-22 arasında yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, geçtiğimiz sezon Olimpija Ljubljana'yı çalıştırıp lig ve kupada şampiyonluğa taşıdı. Olimpija ileeşleşilmesi sonrasında G.Saraylı profesyoneller,Sloven ekibinden ayrılanRiera ile iletişime geçerek bilgiakışını başlattı. 41 yaşındaki çalıştırıcı, eski takımı ile ilgili tüm detayları G.Saray cephesine aktarırken oyuncuların yapısını ve takımın planlamalarını da sarı-kırmızılı kulüp ile paylaştı. G.Saray teknik heyeti de kendianalizlerinin yanına Riera'nın verdiğibilgileri de ekleyerek çalışmalarınıtamamladı.