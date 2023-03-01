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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Talisca iddiası!

Talisca iddiası!
Kadrosunu yıldızlarla dolduran Galatasaray için Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia geldi. Daha önce Beşiktaş forması da giyen ve şu an Al Nassr'da Cristiano Ronaldo ile birlikte ter döken Anderson Talisca'nın, sarı-kırmızılılarla anlaştığı bildirildi. Kulübüyle yoluna devam etmek istemediği aktarılan 29 yaşındaki hücum oyuncusunun, sezon sonunda Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Talisca bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 16 maçta 14 gol atmayı başardı. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta ise iki sezonda toplam 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asistle oynamıştı.

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Talisca iddiası!
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