Tam bir kasırga

Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 gole ulaşan ve Türkiye'de en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Osimhen, dış basında da konuşulmaya devam ediyor. Taraftarın "Bizimle Kal Osimhen" başlığı ile açtığı sosyal medya çağrısı milyonlarca etkileşim aldı. Ülkesi Nijerya'da Pulse Sport, "Victor Osimhen de Ballon d'Or tartışmalarında yer almayı hak ediyor" ifadeleri ile oyuncuyu överken İtalyan La Gazzetta dello Sport, "Kuvvetini, forvet içgüdüsünü ve karizmasını ortaya koydu, zaferin sembol ismi haline geldi" yorumunu yaptı. En çarpıcı tespit ise Tuttomercato'daki haberdeydi: