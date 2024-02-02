Tam dişine göre

Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan G.Saray'ın yeni sağ beki Serge Aurier oldu. Başkan Dursun Özbek'in bonservis bedeli ödemeden transfer yapma kararı sonrasında Fildişili oyuncuya yönelen sarı-kırmızılılar, ikna sürecini olumlu geçti. Bu sezonun başında Nottingham Forest'a bonservis ödenmeden alınan 32 yaşındaki sağ bek için G.Saray da bedel ödemeyecek.Sezon sonuna kadar yapılan sözleşmeye göre Cimbom, isteği halinde 2024- 25 sezonunda da yola devam edilebilecek.Aurier,Fildişili sağ bekinismi UEFA listesine eklenecek.Fildişi Sahilleri ile Afrika Kupası'nda bulunan Aurier'in gelişi belirsiz… Yarın Mali ile çeyrek final mücadelesine çıkacak olan 32 yaşındaki sağ bek, turu geçmeleri halinde 7 Şubat, finali görmeleri durumunda ise 11 Şubat sonrasında dönüş yapacak. Bu süreçte G.Saray'ın sırasıylamaçları var.Aurier transferinde sarı-kırmızılıların Fildişili oyuncusu Wilfried Zaha başroldeydi. Milli takımın kaptanlığını da yapan Aurier, Zaha'yla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gelmeye ikna oldu.FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE 1992'de doğan ve iç savaş sonrası Fransa'ya göç eden bir ailenin çocuğu olan Aurier'in gerçek babası Leon Gbizie eski bir futbolcu. Annesi ve babasının ayrılmasının ardından annesinin yeni eşinin soyadı olan Aurier'i kullanmaya başladı.PSG forması giyerken Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrasındaBIR sosyal medya platformunda PSG'deki hocası Blanc ve takım arkadaşı Zlatan İbrahimovic için söylediği sözler için özür dilemek zorunda kaldı.2016'DA Paris'te gece kulübü çıkışında kaza yaptı ardından da bir polise hakaret edip tartıştı.PSG'DEKI dönemi sonrası2020'DE futbolcu olan erkek kardeşiFransa'nın Toulouse kentinde silahlı saldırıda karnından vuruldu ve hayatını kaybetti.TOTTENHAM'DA çalıştığı eski hocası Mourinho için isededi.