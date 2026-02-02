Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Tango yaptı rekoru kırdı
Giriş Tarihi: 2.02.2026

Tango yaptı rekoru kırdı

Mauro İcardi, penaltıdan ağları bulup efsane 10 numara Hagi’nin en çok gol atan (72) yabancı futbolcu rekorunu egale etti

MEHMET ÖZCAN
Tango yaptı rekoru kırdı
  • ABONE OL
G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, bir istatistikte daha kulüp tarihine adını yazdırdı. Sarıkırmızılı takımda 4. sezonunu geçiren Tangocu, dün penaltıdan ağları sarsarak efsane isim Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti. Oyuna 65. dakikada dahil olan Arjantinli, uzatmalarda kazanılan penaltıda topun başına geçip fileleri havalandırıp toplamda G.Saray forması ile 72 gole ulaştı. Efsane 10 numara Hagi'nin en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu egale eden futbolcuyu maçın ardından taraftarlar da bağrına bastı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tango yaptı rekoru kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz