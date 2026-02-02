Tango yaptı rekoru kırdı

G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, bir istatistikte daha kulüp tarihine adını yazdırdı. Sarıkırmızılı takımda 4. sezonunu geçiren Tangocu, dün penaltıdan ağları sarsarak efsane isim Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti. Oyuna 65. dakikada dahil olan Arjantinli, uzatmalarda kazanılan penaltıda topun başına geçip fileleri havalandırıp toplamda G.Saray forması ile 72 gole ulaştı.
Efsane 10 numara Hagi'nin en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu egale eden futbolcuyu maçın ardından taraftarlar da bağrına bastı.