Tango yaptı rekoru kırdı

G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, bir istatistikte daha kulüp tarihine adını yazdırdı. Sarıkırmızılı takımda 4. sezonunu geçiren Tangocu, dün penaltıdan ağları sarsarak efsane isim Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti.Efsane 10 numara Hagi'nin en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu egale eden futbolcuyu maçın ardından taraftarlar da bağrına bastı.