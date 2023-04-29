Taraftar dopingi!

Kombine satışından gelen 40 milyon TL, mayıs ayı maaşı olarak oyunculara ödendi. Taraftarın parasıyla eli rahatlayan yönetim, Beşiktaş galibiyeti için tam 10 milyon TL’lik prim açıkladı
Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da herkes ligde kalan maçlara kilitlendi. Kayıpsız şekilde yoluna devamedip son haftaya kalmadan işi bitirmekisteyen sarı-kırmızılılarda,Gomis krizi çözüldü ve Beşiktaşderbisi hazırlıkları tam kadrogerçekleşiyor. Dev maça 10 milyon TL'lik prim sözü veren yönetim, şampiyonluk yolunda hiçbir maddi fedakârlıktan kaçınmıyor. Başkan DursunÖzbek'in son hamlesi ise Beşiktaşderbisi öncesi Florya'da oyuncularüzerinde adeta doping etkisiyarattı. İşte detaylar...
HİÇ BEKLEMEDEN PARALAR HESAPTA
Yeni sezon kombineleri 10 gündür yenileniyor ve taraftarın büyük ilgisiyle karşılaşan Galatasaray Kulübü, 40 milyon TL sıcak parayı kasasına şimdiden koydu. Bu gelişme sonrasındabaşkan Dursun Özbek, kulüpprofesyonellerine talimat verdive takımın maaşlarının hiç beklemedenödenmesini istedi. Sarı- kırmızılı futbolcuların hesabına 40 milyon TL yatırıldı ve Beşiktaş galibiyetine de ayrıca 10 milyon TL prim koyuldu.
OLİVEİRA'DAN JESUS'A GÖNDERME SARI-KIRMIZILI kulüpteki ilk sezonunda şampiyonluk arayan Sergio Oliveira, tamamen kazanmaya odaklandıklarını söyledi. Dün antrenman öncesinde soruları yanıtlayan Portekizli oyuncuya F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Türkiye Ligi'nde maçlarsahada kazanılmıyor" ifadeleri soruldu. 30 yaşındaki futbolcu, "Takip etmedim" yanıtı verirken şunları söyledi: "Türkiye Ligi'ndeçok iyi bir oyun oynanıyor veyüksek bir seviye var. Ligde çokiyi oyuncular var. Takım olarak sırrımız tabii ki ciddi, hırslı ve mütevazı olmak. Her maça aynı değeri veriyoruz. Derbiler tabii kiönemli ama diğer maçları kaybedince,derbilerin bir önemi olmaz. Biz hazırız ve kazanmaya odaklanmış durumdayız."