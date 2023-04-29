Taraftar dopingi!

Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da herkes ligde kalan maçlara kilitlendi.Dev maça 10 milyon TL'lik prim sözü veren yönetim, şampiyonluk yolunda hiçbir maddi fedakârlıktan kaçınmıyor.Yeni sezon kombineleri 10 gündür yenileniyor ve taraftarın büyük ilgisiyle karşılaşan Galatasaray Kulübü, 40 milyon TL sıcak parayı kasasına şimdiden koydu.Sarı- kırmızılı futbolcuların hesabına 40 milyon TL yatırıldı ve Beşiktaş galibiyetine de ayrıca 10 milyon TL prim koyuldu.kulüpteki ilk sezonunda şampiyonluk arayan Sergio Oliveira, tamamen kazanmaya odaklandıklarını söyledi. Dün antrenman öncesinde soruları yanıtlayan Portekizli oyuncuya F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'unifadeleri soruldu. 30 yaşındaki futbolcu,yanıtı verirken şunları söyledi:Takım olarak sırrımız tabii ki ciddi, hırslı ve mütevazı olmak. Her maça aynı değeri veriyoruz.Biz hazırız ve kazanmaya odaklanmış durumdayız."