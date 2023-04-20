Tedavi merkezi!

imbom, bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlere adeta tedavi uygulayarak kendilerini hatırlattı.İstanbul'u çok seven Tangocu'nun psikolojisi performansına yansıdı. Ligde 13 kez ağları sarsıp son 5 sezondaki en gollü zamanına erişti.Göçebelikten kurtulan Uruguaylı, hırsıyla taraftarın gönlüne taht kurdu.23 maçın 21'inde ilk 11'de çıkan Belçikalı, 6 gol-3 asistle coştu.Her sezon kiralanan, düzene kavuştu ve oyun görüşüyle fark yarattı. Norwich City'de mutsuz olansağ kanat emanet edildi. 9 gollük (5 gol-4 asist) katkısıyla son iki sezonunu geçti. Kosovalı, eşinin anadili gibi Türkçe konuşmasıyla İstanbul'a adaptasyon süreçlerini çabuk atlattı.İtalyan yıldız, eski fizik ve kondisyonuna tekrar kavuşurken golleriyle sarıkırmızılı futbolseverlerin sevgilisi haline geldi.