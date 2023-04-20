Tedavi merkezi!

Eski takımlarında istenmeyen İcardi, Torreira, Mertens, Oliveira, Rahsica ve Zaniolo, G.Saray’da kendini bulup küllerinden doğdu
Cimbom, bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlere adeta tedavi uygulayarak kendilerini hatırlattı. PSG'de istenmeyen adamMauro İcardi, aradığı huzuruGalatasaray'da buldu. İstanbul'u çok seven Tangocu'nun psikolojisi performansına yansıdı. Ligde 13 kez ağları sarsıp son 5 sezondaki en gollü zamanına erişti. Arsenal'de üstüste kiralık verilen Torreira, aidiyethissiyatını İstanbul'da yakaladı. Göçebelikten kurtulan Uruguaylı, hırsıyla taraftarın gönlüne taht kurdu. Napoli'de yerini kaybedenMertens'eG.Saray'ın10 numarasıverilerek değerliolduğu hissettirildi. 23 maçın 21'inde ilk 11'de çıkan Belçikalı, 6 gol-3 asistle coştu.
NİCOLO ZANİOLO GALATASARAY'DA HAYATA DÖNDÜ
Her sezon kiralanan Oliveira, düzene kavuştu ve oyun görüşüyle fark yarattı. Norwich City'de mutsuz olan Rashica'ya sağ kanat emanet edildi. 9 gollük (5 gol-4 asist) katkısıyla son iki sezonunu geçti. Kosovalı, eşinin anadili gibi Türkçe konuşmasıyla İstanbul'a adaptasyon süreçlerini çabuk atlattı. Roma'da taraftarınhedefine oturan Zaniolo,G.Saray'da hayat buldu. İtalyan yıldız, eski fizik ve kondisyonuna tekrar kavuşurken golleriyle sarıkırmızılı futbolseverlerin sevgilisi haline geldi.