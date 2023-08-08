Tek hedef ilk maçtan işi bitirmek!

Şampıyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i geçen sarı-kırmızılılar bugün 3. ön elemede Slovenya ekibi Ljubljana karşısına çıkıyor. TSİ ile 22.00'de başlayacak olan ve S Sport Plus'tan yayınlanacak mücadelede Torreira'nın dönüşü teknik heyetin de en büyük moral kaynağı olmuştu. Ancak sakatlığını atlatan Uruguaylı oyuncu bu kez hastalandı. Forvet hattında ise değişiklik bekleniyor. Mauro İcardi kadroya dahil edilse de Arjantinli yıldız kulübede olacak. Teknik direktör Okan Buruk, Halil Dervişoğlu'nun yerine Zalgiris maçında sonradan şans verdiği Bakambu'yu sahaya sürecek. Buruk ve ekibi ilk maçtan galibiyetle ayrılıp rövanşa daha rahat çıkmak üzere planlarını oluşturdu.Şampiyonlar Ligi konsepti ile değişen dönemden bu yana G.Saray Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda 28 kez ön eleme maçına çıktı. 1993-94'ten sonrasındaki süreçte 28 karşılaşmada 18 galibiyet ve 7 beraberlik alıp 3 kez de yenilen sarı-kırmızılılar, 9 kez ön elemeyi geçmeyi başardı ve gruplara adını yazdırdı.