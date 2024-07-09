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Giriş Tarihi: 9.7.2024

Terim’e 50.yıl jesti

Terim’e 50.yıl jesti
Türk futbolunun yaşayan efsanesi Fatih Terim'in sembol olacağı ve birçok unutulmaz başarıyı yakalayacağı Galatasaray'a futbolcu olarak attığı ilk imzanın üzerinden tam 50 yıl geçti. Sarıkırmızılı kulüp, Terim'e jest yapıp Galatasaray Adası'nda özel bur kutlama düzenledi. Organizasyona Başkan Dursun Özbek, Fatih Terim ve ailesinin yanı sıra yöneticiler de katıldı. Ada'da Özbek, 70 yaşındaki hocanın 50 yıl önceki transferi konusunda kulübün yönetim kurulundan alınan kararın belgesini tecrübeli hocaya ve ailesine hediye etti. İmparator, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a 1 UEFA Kupası ve 8 şampiyonluk olmak üzere toplam 16 kupa kazandırdı.
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Terim’e 50.yıl jesti
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