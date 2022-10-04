Terim’e Endülüs yolu gözüktü!

İspanya'nın ünlü radyosu Cadena SER'in Carrusel Deportivo programında gündem Fatih Terim oldu. G.Saray sonrasındabir takım çalıştırmayandeneyimli teknik adam ileSevilla'nın ilgilendiği iddia edildi. İspanya La Liga'da 17. sıraya kadar gerileyen Endülüs ekibinde yeni transferlerden Marcao da eleştirilerin odağına yerleşirken iki teknik adam öne çıkıyor: Jorge Sampaoli&Fatih Terim... Julen Lopetegui ile yolları ayırmaya hazırlanan sportif direktör Monchi'nin, Sampaoli ve Fatih Terim üzerinde durduğu, iki aday ile de görüşüp ardından yol haritasını çizeceği iddia edildi.