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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Terim’e Endülüs yolu gözüktü!

Terim’e Endülüs yolu gözüktü!
İspanya'nın ünlü radyosu Cadena SER'in Carrusel Deportivo programında gündem Fatih Terim oldu. G.Saray sonrasında bir takım çalıştırmayan deneyimli teknik adam ile Sevilla'nın ilgilendiği iddia edildi. İspanya La Liga'da 17. sıraya kadar gerileyen Endülüs ekibinde yeni transferlerden Marcao da eleştirilerin odağına yerleşirken iki teknik adam öne çıkıyor: Jorge Sampaoli&Fatih Terim... Julen Lopetegui ile yolları ayırmaya hazırlanan sportif direktör Monchi'nin, Sampaoli ve Fatih Terim üzerinde durduğu, iki aday ile de görüşüp ardından yol haritasını çizeceği iddia edildi.

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Terim’e Endülüs yolu gözüktü!
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