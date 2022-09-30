Terim’in ayak izi efsaneler arasında

Geçtiğımiz sezon Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, büyük bir ödüle layık görüldü. Sarı-kırmızılı kulüp ve Milli Takım'da başarılara imza atan 69 yaşındaki hoca, 21 Aralık'ta dünyanın en prestijlispor ödüllerinden olan GoldenFoot'taadını efsaneler arasına yazdıracak. Her yıl Monaco'da düzenlenen törene davet edilen Terim, killi bir zemine basacak ve ayakizleri, Şampiyonlar Gezi Yolu'nda yer alacak. 2003'ten bu yana düzenlenen organizasyonda Beckenbauer, Pele ve Maradona gibi ünlü isimler daha önce ödül aldı.