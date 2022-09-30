Terim’in ayak izi efsaneler arasında

Geçtiğımiz sezon Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, büyük bir ödüle layık görüldü. Sarı-kırmızılı kulüp ve Milli Takım'da başarılara imza atan 69 yaşındaki hoca, 21 Aralık'taHer yıl Monaco'da düzenlenen törene davet edilen Terim,2003'ten bu yana düzenlenen organizasyonda Beckenbauer, Pele ve Maradona gibi ünlü isimler daha önce ödül aldı.