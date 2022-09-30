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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Terim’in ayak izi efsaneler arasında

Terim’in ayak izi efsaneler arasında
Geçtiğımiz sezon Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, büyük bir ödüle layık görüldü. Sarı-kırmızılı kulüp ve Milli Takım'da başarılara imza atan 69 yaşındaki hoca, 21 Aralık'ta dünyanın en prestijli spor ödüllerinden olan GoldenFoot'ta adını efsaneler arasına yazdıracak. Her yıl Monaco'da düzenlenen törene davet edilen Terim, killi bir zemine basacak ve ayak izleri, Şampiyonlar Gezi Yolu'nda yer alacak. 2003'ten bu yana düzenlenen organizasyonda Beckenbauer, Pele ve Maradona gibi ünlü isimler daha önce ödül aldı.

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Terim’in ayak izi efsaneler arasında
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