Terim’in mirası Barış Alper

İCARDI-GOMIS ve Seferovic gibi dünyaca ünlü isimleri kulübede bırakıp derbiye damga vuran Barış Alper Yılmaz, taraftarın da gönlünü fethetti. Presi ile sarı-lacivertli savunmayı yıpratan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Fatih Terim'in takıma miras bıraktığı isimlerden biri. 9 Temmuz2021'de İmparator'un ısrarlı çalışmaları sonrasındaAnkara Keçiörengücü'nden 2.1 milyonEuro'ya alınan genç futbolcu ilk sezonundabeklenen patlamayı yapamamıştı. Bu sezon Okan Buruk ile birlikte çıkışa geçen başarılı oyuncu, kendisine güvenen Fatih Terim ve Okan Buruk'un da güvenini boşa çıkarmadı.