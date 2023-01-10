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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Terim’in mirası Barış Alper

Terim’in mirası Barış Alper
İCARDI-GOMIS ve Seferovic gibi dünyaca ünlü isimleri kulübede bırakıp derbiye damga vuran Barış Alper Yılmaz, taraftarın da gönlünü fethetti. Presi ile sarı-lacivertli savunmayı yıpratan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Fatih Terim'in takıma miras bıraktığı isimlerden biri. 9 Temmuz 2021'de İmparator'un ısrarlı çalışmaları sonrasında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya alınan genç futbolcu ilk sezonunda beklenen patlamayı yapamamıştı. Bu sezon Okan Buruk ile birlikte çıkışa geçen başarılı oyuncu, kendisine güvenen Fatih Terim ve Okan Buruk'un da güvenini boşa çıkarmadı.

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Terim’in mirası Barış Alper
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