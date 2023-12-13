Teselli ikramiyesi Avrupa Ligi

Oyuna sonradan giren Dries Mertens, önceki maçlarda kaçan fırsatların bu sonucu doğurduğunu söyledi. Belçikalı yıldız şimdilik Avrupa Ligi'ni düşünmemeleri gerektiğini belirtip, "Sadece bu maça bakmamak gerekiyor. Daha önceki maçlarda da bazı golleri atabilseydik her şey değişecekti. -Söyleyebileceğim tek şey çok üzgün olduğumuz. Yazık oldu" ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılılara, Şampiyonlar Ligi'nde deplasman yaramıyor. G.Saray son 20 Devler Ligi karşılaşmasında 16 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken tek galibiyetini ise bu sezonki 3-2'lik Manchester United maçında aldı.Şampiyonlar Ligi'ne veda eden G.Saray, önemli bir geliri de kasasına koyarak ayrıldı… Eleme turlarını geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar; reklam, yayın ve maç primleri de eklendiğindeAslan, Avrupa Ligi'nde play-off'u geçmesi halinde 1.2 milyon Euro gelir elde ederek yeni serüvenine başlayacak.Grubu 3. bitirip Avrupa Ligi'nde yoluna playoff'ta devam edecek Galatasaray'ın rakibi, gruplarını ikinci bitirecek ekiplerin arasından çekilecek kurayla belli olacak. İşte sarı-kırmızılılarla eşleşebilecek takımlar: West Ham United, Freiburg, Marsilya, Brighton, Real Betis, Rangers, Sparta Prag, Sporting, Toulouse, Union Saint- Gilloise, Rennes, Villarreal, Slavia Prag, Roma, Karabağ, Molde