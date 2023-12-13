Teselli ikramiyesi Avrupa Ligi

İlk yarısı sessiz geçen mücadelede 58’de Lerager’in golü ile üstünlüğü alan Danimarka ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bayern Münih, Manchester United’ı 1-0 yenince İngilizler, Avrupa’ya havlu attı
ASLAN 15-22 ŞUBAT 2024'TE AVRUPA LİGİ PLAY-OFF'UNDA SAHADA OLACAK
Mertens:Yazık oldu!
Oyuna sonradan giren Dries Mertens, önceki maçlarda kaçan fırsatların bu sonucu doğurduğunu söyledi. Belçikalı yıldız şimdilik Avrupa Ligi'ni düşünmemeleri gerektiğini belirtip, "Sadece bu maça bakmamak gerekiyor. Daha önceki maçlarda da bazı golleri atabilseydik her şey değişecekti. -Söyleyebileceğim tek şey çok üzgün olduğumuz. Yazık oldu" ifadelerini kullandı.
Deplasmanda kayıp!
Sarı-kırmızılılara, Şampiyonlar Ligi'nde deplasman yaramıyor. G.Saray son 20 Devler Ligi karşılaşmasında 16 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken tek galibiyetini ise bu sezonki 3-2'lik Manchester United maçında aldı.
971 milyon TL ile veda etti
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden G.Saray, önemli bir geliri de kasasına koyarak ayrıldı… Eleme turlarını geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar; reklam, yayın ve maç primleri de eklendiğinde toplam 31 milyonEuro'yu (971 milyon TL) kasasınakoydu. Aslan, Avrupa Ligi'nde play-off'u geçmesi halinde 1.2 milyon Euro gelir elde ederek yeni serüvenine başlayacak.
İşte muhtemel rakipler
Grubu 3. bitirip Avrupa Ligi'nde yoluna playoff'ta devam edecek Galatasaray'ın rakibi, gruplarını ikinci bitirecek ekiplerin arasından çekilecek kurayla belli olacak. İşte sarı-kırmızılılarla eşleşebilecek takımlar: West Ham United, Freiburg, Marsilya, Brighton, Real Betis, Rangers, Sparta Prag, Sporting, Toulouse, Union Saint- Gilloise, Rennes, Villarreal, Slavia Prag, Roma, Karabağ, Molde