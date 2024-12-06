TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek’e sert sözlerle cevap verdi: İspatlamazsan bedeli ağır olur

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına çok sert yanıt verdi. TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu şunları söyledi:Sayın başkanın açıklamaları ve iftiraları, ahlak sınırlarını zorluyor. Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözüne katılıyorum.Camialara sonsuz saygımız var.Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verildiği söylenilen maçta Eyüpspor'un hakkı yendi. Yapı diyor...Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok.Orası, Ali Bey'in (Ağaoğlu) evi. Benim de yakın akrabam olur. Orası sanki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyorlar.Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda.Bu iddiaları kim atıyorsa ispatlamak zorundadır. İspatlamazsa bedeli ağır olur, benim gözümde saygısını yitirmiştir.13 hafta oynandı. 11 galibiyetiniz var, 2 beraberlik aldınız.Başkanın söylediği sözler, bizim Galatasaray'a antipati ile bakmamızı sağlamaz.Tekrar söylüyorum benim gözümde saygısını tamamen yitirdi. Kulüplerin yarısı istemezse görevi bırakırım.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşurken Galatasaray da resmi sitesinden bomba gibi bir bildiri yayımlayıp istifa çağrısı yaptı. "İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA" başlıklı açıklama şöyle: "Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz.""MHK'NIN atamalarına ben karışmıyorum. Ben hiçbir birime karışmıyorum, olumsuz bir konu olursa hesabını sorarım. Hakem arkadaşımızın (Oğuzhan Çakır) arkasındayız, kötü bir maç yönetmedi. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar.Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyaz vermekse bizde o yok. Her hakem her takıma atanır.""TEK tip sözleşme olacak artık.Belki önümüzdeki yıllarda adışanlı kulüplerimiz lisans alıp Avrupa'yagidemeyecek, onlar da biliyor bunu. Yayıngeliri 500 milyon dolar'dan 150'ye düştü.Kavgalardan oluyor bu.Neyin kavgasını ediyorsunuz ya!""MHK'YI ortak yönetme fikrine karşıyım. UEFA, Kulüpler Birliği adı altında onu kabul etmiyor zaten. 'Şirketi kurun, MHK'nin yetkilerini devrediyorum size' dedim. Yalılarda konuşmalar yapıyoruz ya, kafasının arkasında tilki olan, yalılarda operasyon yapan TFF Başkanı hakemleri kulüplere bırakır mı?Biz kendi evlatlarımıza güveniyoruz.""BEŞİKTAŞ'IN, Maccabi maçı Macaribtan'da tarafsız sahada oynandı. Maccabi'ye yenilmememiz gerekiyordu, o farklı bir maçtı. Futbolcunun biri aşağılık hareketleri yapınca, biz Türkiye'ye döndüğümüzde Gençlik ve Spor Bakanımız aradı.