TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek’e sert sözlerle cevap verdi: İspatlamazsan bedeli ağır olur

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına çok sert yanıt verdi. TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu şunları söyledi:
Sayın başkanın açıklamaları ve iftiraları, ahlak sınırlarını zorluyor. Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözüne katılıyorum. Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli.
Camialara sonsuz saygımız var.
Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verildiği söylenilen maçta Eyüpspor'un hakkı yendi. Yapı diyor...
Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok.
Benim birisiyle Galatasaray aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım.
Orası, Ali Bey'in (Ağaoğlu) evi. Benim de yakın akrabam olur. Orası sanki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyorlar.
Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda. Yalılardan, kapı arkalarından size karşı iş tuttuysa haysiyetsiz ve şerefsizdir.
13 HAFTADA 11 GALİBİYET ALDINIZ!
Bu iddiaları kim atıyorsa ispatlamak zorundadır. İspatlamazsa bedeli ağır olur, benim gözümde saygısını yitirmiştir.
13 hafta oynandı. 11 galibiyetiniz var, 2 beraberlik aldınız.
Federasyon, kurulları ile yalılarda size operasyon yapsa 3 puan farkla lider olur musunuz?
Başkanın söylediği sözler, bizim Galatasaray'a antipati ile bakmamızı sağlamaz.
Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır.
Tekrar söylüyorum benim gözümde saygısını tamamen yitirdi. Kulüplerin yarısı istemezse görevi bırakırım.
GALATASARAY: DERHAL İSTİFA ET
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşurken Galatasaray da resmi sitesinden bomba gibi bir bildiri yayımlayıp istifa çağrısı yaptı. "İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA" başlıklı açıklama şöyle: "Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz."
KİMSEYE İMTİYAZ YOK!
"MHK'NIN atamalarına ben karışmıyorum. Ben hiçbir birime karışmıyorum, olumsuz bir konu olursa hesabını sorarım. Hakem arkadaşımızın (Oğuzhan Çakır) arkasındayız, kötü bir maç yönetmedi. Galatasaray'a farklı gözle baktığımızı söylüyorlar. TFF'de ilk kez 7 tane kulüp başkanı var, herkes formalarını çıkardı. Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak.
Bize destek vermelerinin karşılığı imtiyaz vermekse bizde o yok. Her hakem her takıma atanır."
ARTIK TEK TİP SÖZLEŞME!
"TEK tip sözleşme olacak artık. Bütün menajerlik hakları, imaj hakları aynı sözleşmede olacak. Biz olduğumuz sürece noktasından virgülüne kadar bunu sürdüreceğiz.
Belki önümüzdeki yıllarda adı
şanlı kulüplerimiz lisans alıp Avrupa'ya
gidemeyecek, onlar da biliyor bunu. Yayın
geliri 500 milyon dolar'dan 150'ye düştü.
Kavgalardan oluyor bu. Bu şekilde kavga eden insanlara hangi kurum yardımcı olur?
Neyin kavgasını ediyorsunuz ya!"
MHK BAŞKANINI DA YABANCI YAPIN!
"MHK'YI ortak yönetme fikrine karşıyım. UEFA, Kulüpler Birliği adı altında onu kabul etmiyor zaten. 'Şirketi kurun, MHK'nin yetkilerini devrediyorum size' dedim. Yalılarda konuşmalar yapıyoruz ya, kafasının arkasında tilki olan, yalılarda operasyon yapan TFF Başkanı hakemleri kulüplere bırakır mı? Yabancı merakınız var, alın getirin. MHK Başkanı'nı da yabancı yapın.
Biz kendi evlatlarımıza güveniyoruz."
UEFA MÜFETTİŞ ATADI!
"BEŞİKTAŞ'IN, Maccabi maçı Macaribtan'da tarafsız sahada oynandı. Maccabi'ye yenilmememiz gerekiyordu, o farklı bir maçtı. Futbolcunun biri aşağılık hareketleri yapınca, biz Türkiye'ye döndüğümüzde Gençlik ve Spor Bakanımız aradı. Biz de bu çirkin hareket için UEFA'ya sözlü olarak bildirimimizi yaptık. UEFA konuyla ilgili müfettiş atadığını bildirdi."