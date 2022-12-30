TFF, VAR kayıtlarını açıklasın!

“Federasyona çağrı yapıyoruz, VAR kayıtları açıklansın. Bundan önce hiç kimse, lehine verilmiş karar için bu çağrıyı yapmadı. Yarın bir gün farklı yönde hatalar olacak da bunun önü mü hazırlanıyor!”
G.Saray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sivas-G.Saray mücadelesinde tartışma yaratan gol iptali pozisyonu için kameralar karşısına geçti. Sarı-kırmızılı kulübün de pozisyonla ilgili açıklama beklediğinin altını çizen ve "Mecnun Otyakmazbaşkanın yaptığıgibi biz deFederasyona çağrıyapıyoruz. VARkayıtları açıklansın" diyen Timur, şu ifadeleri kullandı: "Neden iptal edildi, biz de bekliyoruz. Bundan önce kimse lehine verilmiş karar için bu çağrıyı yapmadı. İyilik sonunda kazanır. Yolaçıkana yavaş yürüyorsundiyorlar ama onlar yolda bileyürümüyor. Yarın bir gün farklı yönde hatalar olacak da bunun önü mü hazırlanıyor. Biz kararlılıkla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyoruz. Adalet, haksız olana zulüm geliyor. Kendimize istediğimizi başkasına da isteyelim."
Kural hatası iddiası var
"Futbolcularımızın iddiasında şu da var; top taca çıktı sonra Oliveira rakibini itti. Golöncesinde faul değil taç atışıkullanılmalıydı, hata var. Biz şeffaflık istiyoruz. Hata varsa lehimize bunu da açıklasınlar."
Uluslararası bir hakemle anlaştık
"Yayın hakkı alındığında, pozisyonları profesyonel kişilere yorumlatacağız. O zaman bizim niyetimiz daha iyi anlaşılacak. Çok önemli bir uluslararasıismi tercih ettik.Kimse o ismi tartışamayacak."
Acaba algı mı yaratılıyor!
"Ayağımız neye takılırsa takılsın, hak arayışımıza devam edeceğiz. Bu sporu kirlettikçe değer yitiriliyor. F.Bahçe-G.Saray maçındaF.Bahçe lehine bir hatayapılacağı bir iddiadır. Bizim lehimize hata yapılmış algısı yaratılıp bir şeye altlık mı oluşturuluyor."
Derbi güzel geçecektir
"F.Bahçe maçının keyifli geçeceğine inanıyorum. Güzel maç olacaktır. Hepimizin sorumluluklarıvar, atmosferiyükseltmemek lazım.İtidalli olmak lazım. Değerleri savunmalıyız."
N'Koudou'dan çok konuşuldu
"3-4 gün önce Beşiktaş maçında VAR'a çağrılıp bir kararın verilmemesine (N'Koudou'nun pozisyonu) rağmen bu olay çok daha fazla konuşuldu. Olayın büyütülmesi aklımıza başka şeyler getiriyor. Alanyaspor maçında Boey'e verilen kırmızı kartla ilgili koparılan yaygaranın yüzde 1'i bile kopmadı, nedense."