TFF, VAR kayıtlarını açıklasın!

.Saray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sivas-G.Saray mücadelesinde tartışma yaratan gol iptali pozisyonu için kameralar karşısına geçti. Sarı-kırmızılı kulübün de pozisyonla ilgili açıklama beklediğinin altını çizen vediyen Timur, şu ifadeleri kullandı: "Neden iptal edildi, biz de bekliyoruz. Bundan önce kimse lehine verilmiş karar için bu çağrıyı yapmadı. İyilik sonunda kazanır.Yarın bir gün farklı yönde hatalar olacak da bunun önü mü hazırlanıyor. Biz kararlılıkla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyoruz. Adalet, haksız olana zulüm geliyor. Kendimize istediğimizi başkasına da isteyelim.""Futbolcularımızın iddiasında şu da var; top taca çıktı sonra Oliveira rakibini itti.Biz şeffaflık istiyoruz. Hata varsa lehimize bunu da açıklasınlar.""Yayın hakkı alındığında, pozisyonları profesyonel kişilere yorumlatacağız. O zaman bizim niyetimiz daha iyi anlaşılacak."Ayağımız neye takılırsa takılsın, hak arayışımıza devam edeceğiz. Bu sporu kirlettikçe değer yitiriliyor.Bizim lehimize hata yapılmış algısı yaratılıp bir şeye altlık mı oluşturuluyor.""F.Bahçe maçının keyifli geçeceğine inanıyorum. Güzel maç olacaktır.Değerleri savunmalıyız.""3-4 gün önce Beşiktaş maçında VAR'a çağrılıp bir kararın verilmemesinerağmen bu olay çok daha fazla konuşuldu. Olayın büyütülmesi aklımıza başka şeyler getiriyor. Alanyaspor maçında Boey'e verilen kırmızı kartla ilgili koparılan yaygaranın yüzde 1'i bile kopmadı, nedense."