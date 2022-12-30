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Giriş Tarihi: 31.12.2022

TFF, VAR kayıtlarını açıklasın!

MEHMET ÖZCAN

“Federasyona çağrı yapıyoruz, VAR kayıtları açıklansın. Bundan önce hiç kimse, lehine verilmiş karar için bu çağrıyı yapmadı. Yarın bir gün farklı yönde hatalar olacak da bunun önü mü hazırlanıyor!”

G.Saray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sivas-G.Saray mücadelesinde tartışma yaratan gol iptali pozisyonu için kameralar karşısına geçti. Sarı-kırmızılı kulübün de pozisyonla ilgili açıklama beklediğinin altını çizen ve "Mecnun Otyakmaz başkanın yaptığı gibi biz de Federasyona çağrı yapıyoruz. VAR kayıtları açıklansın" diyen Timur, şu ifadeleri kullandı: "Neden iptal edildi, biz de bekliyoruz. Bundan önce kimse lehine verilmiş karar için bu çağrıyı yapmadı. İyilik sonunda kazanır. Yola çıkana yavaş yürüyorsun diyorlar ama onlar yolda bile yürümüyor. Yarın bir gün farklı yönde hatalar olacak da bunun önü mü hazırlanıyor. Biz kararlılıkla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyoruz. Adalet, haksız olana zulüm geliyor. Kendimize istediğimizi başkasına da isteyelim."



Kural hatası iddiası var
"Futbolcularımızın iddiasında şu da var; top taca çıktı sonra Oliveira rakibini itti. Gol öncesinde faul değil taç atışı kullanılmalıydı, hata var. Biz şeffaflık istiyoruz. Hata varsa lehimize bunu da açıklasınlar."

Uluslararası bir hakemle anlaştık
"Yayın hakkı alındığında, pozisyonları profesyonel kişilere yorumlatacağız. O zaman bizim niyetimiz daha iyi anlaşılacak. Çok önemli bir uluslararası ismi tercih ettik. Kimse o ismi tartışamayacak."

Acaba algı mı yaratılıyor!
"Ayağımız neye takılırsa takılsın, hak arayışımıza devam edeceğiz. Bu sporu kirlettikçe değer yitiriliyor. F.Bahçe-G.Saray maçında F.Bahçe lehine bir hata yapılacağı bir iddiadır. Bizim lehimize hata yapılmış algısı yaratılıp bir şeye altlık mı oluşturuluyor."

Derbi güzel geçecektir
"F.Bahçe maçının keyifli geçeceğine inanıyorum. Güzel maç olacaktır. Hepimizin sorumlulukları var, atmosferi yükseltmemek lazım. İtidalli olmak lazım. Değerleri savunmalıyız."

N'Koudou'dan çok konuşuldu
"3-4 gün önce Beşiktaş maçında VAR'a çağrılıp bir kararın verilmemesine (N'Koudou'nun pozisyonu) rağmen bu olay çok daha fazla konuşuldu. Olayın büyütülmesi aklımıza başka şeyler getiriyor. Alanyaspor maçında Boey'e verilen kırmızı kartla ilgili koparılan yaygaranın yüzde 1'i bile kopmadı, nedense."

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TFF, VAR kayıtlarını açıklasın!
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