TFF’den Günay’a fair-play ödülü

Kadıköy'de oynanan F.Bahçe derbisinde, kenarda bulunan top toplayıcı sporcu ile girdiği diyalog sonrasında Günay Güvenç büyük alkış almıştı. Kendisine topu sert atan top toplayıcıyadiyen ardından da sarılan 33 yaşındaki file bekçisine TFF'den de ödül verileceği açıklandı. TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair-play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla verilen ödül Günay Güvenç'e layık görüldü.